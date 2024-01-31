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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Кайзерслаутерн
Герта - Кайзерслаутерн: обзор матча 31 января 2024
Герта
31.01.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Кайзерслаутерн
90+1'
Ф. Резе
5'
Я. Эльведи
38'
Р. Тачи
69'
Ф. Калоц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Кайзерслаутерн
ГОЛ! 1:3!
Ф. Резе
90'
+1
85'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Р. Ахе
Желтая карточка
А. Баркок
78'
Желтая карточка
Х. Табакович
74'
69'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Калоц
63'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Р. Тачи
63'
Замена
A. Opoku
️️️️
М. Риттер
Замена
G. Christensen
️️️️
Д. Шерхант
62'
Замена
С. Превляк
️️️️
Ф. Нидерлехнер
62'
49'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
Ф. Ронстадт
Замена
Ф. Резе
️️️️
М. Дардаи
46'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Д. Зеефуик
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Тачи
Пас отдал
М. Риттер
20'
Желтая карточка
Р. Тачи
5'
ГОЛ! 0:1!
Я. Эльведи
Пас отдал
Т. Пухач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
26
Филип Калоц
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
7
Марлон Риттер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Кайзерслаутерн
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
21
Тобиас Рашль
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-2-1-3
35
Герсбек
37
Ляйстнер
2
Кемпф
31
Дардаи
3
Кенни
33
Карбовник
25
Баркок
9
Табакович
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
3-3-1-3
1
Краль
34
Ронстадт
3
Томяк
33
Эльведи
6
Туре
16
Нихуэс
27
Пухач
26
Калоц
7
Риттер
29
Тачи
9
Ахе
42
Зеефуик
41
Бухалакис
41
Бухалакис
42
Зеефуик
31
Дардаи
11
Резе
11
Резе
31
Дардаи
7
Шерхант
24
24
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
14
Превляк
14
Превляк
7
Нидерлехнер
34
Ронстадт
8
Циммер
8
Циммер
34
Ронстадт
7
Риттер
17
17
7
Риттер
29
Тачи
81
Стоилькович
81
Стоилькович
29
Тачи
9
Ахе
18
Абиама
18
Абиама
9
Ахе
Остались в запасе
Герта
Кайзерслаутерн
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
4
Никола Сольдо
ЦЗ
21
Тобиас Рашль
АП
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
30
Avdo Spahic
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Остались в запасе
4
Никола Сольдо
ЦЗ
21
Тобиас Рашль
АП
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
30
Avdo Spahic
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Герта - Кайзерслаутерн
2
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
6
1
Количество передач
583
260
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
56
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
8
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 0
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
0 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
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