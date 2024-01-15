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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Гамбия
Сенегал - Гамбия: обзор матча 15 января 2024
Сенегал
15.01.2024, понедельник, 17:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
Гамбия
4'
П. Гуйе
52'
Л. Камара
86'
Л. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Гамбия
ГОЛ! 3:0!
Л. Камара
Пас отдал
И. Ндиайе
86'
83'
Замена
А. Сесай
️️️️
Э. Дарбо
83'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Я. Минте
Замена
А. Сек
️️️️
М. Ниахате
81'
Замена
Н. Менди
️️️️
П. Гуйе
79'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
И. Сарр
78'
75'
Замена
А. Фадера
️️️️
И. Турай
66'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Соу
66'
Замена
Х. Барри
️️️️
А. Манне
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Диалло
58'
Замена
П. Сисс
️️️️
А. Диалло
58'
ГОЛ! 2:0!
Л. Камара
Пас отдал
И. Сарр
52'
45'
+8
Красная карточка
Э. Адамс
Желтая карточка
А. Диалло
9'
ГОЛ! 1:0!
П. Гуйе
Пас отдал
С. Мане
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
(К)
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эбу Адамс
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
20
Янкуба Минте
ПВ
10
Муса Барроу
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Формос Менди
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
7
Алие Фадера
ЛВ
4
Давда Нгум
ОП
6
Сулайман Маррех
ЦП
2
Хамза Барри
ЦП
11
Абдули Саньянг
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
22
Диалло
26
Гуйе
8
Камара
10
Мане
14
Якобс
18
Сарр
20
Диалло
15
Дьятта
4-1-2-1-2
18
Гайе
17
Джанко
12
Гомес
5
Колли
13
Турай
4
Дарбо
8
Адамс
16
Манне
20
Минте
17
Соу
10
Барроу
19
Ниахате
4
Сек
4
Сек
19
Ниахате
22
Диалло
6
Сисс
6
Сисс
22
Диалло
26
Гуйе
6
Менди
6
Менди
26
Гуйе
18
Сарр
13
Ндиайе
13
Ндиайе
18
Сарр
20
Диалло
11
Джексон
11
Джексон
20
Диалло
16
Манне
2
Барри
2
Барри
16
Манне
13
Турай
7
Фадера
7
Фадера
13
Турай
20
Минте
11
Саньянг
11
Саньянг
20
Минте
17
Соу
23
Бадамоси
23
Бадамоси
17
Соу
4
Дарбо
9
Сесай
9
Сесай
4
Дарбо
Остались в запасе
Сенегал
Гамбия
23
Диав Мори
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Формос Менди
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Алиу Сиссе
1
Моду Жобе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
6
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Формос Менди
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
1
Моду Жобе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
6
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Сенегал - Гамбия
1
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
407
208
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
Главный судья:
Редуан Джийед
Стадион:
Шарль Конан Банни
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