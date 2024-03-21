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Польша - Эстония

21.03.2024, Четверг, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала Польша - Эстония
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Матч начнется в 22:45 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:45 Эстония 1:0 Польша
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Россия
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