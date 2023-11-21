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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Гонконг - Туркменистан
Гонконг - Туркменистан: обзор матча 21 ноября 2023
Гонконг
21.11.2023, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 2 тур
2 : 2
Завершен
Туркменистан
12'
В. Вонг
65'
Э. Камарго
4'
R. Mingazov
36'
R. Mingazov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гонконг - Туркменистан
Замена
П. Пун
️️️️
С. Чан
86'
Замена
Хелио
️️️️
В. Нуньес
81'
76'
Замена
️️️️
E. Tagayev
Желтая карточка
С. Чан
71'
71'
Желтая карточка
A. Basimov
ГОЛ! 2:2!
Э. Камарго
65'
Желтая карточка
Э. Камарго
61'
Замена
М. Орр
️️️️
С. Филип Чан
56'
55'
Замена
S. Tirkishov
️️️️
A. Annadurdiyev
55'
Замена
Y. Mammedow
️️️️
M. Durdyyev
36'
ГОЛ! 1:2!
R. Mingazov
Пас отдал
A. Amanov
ГОЛ! 1:1!
В. Вонг
Пас отдал
Т. Юэ
12'
4'
ГОЛ! 0:1!
R. Mingazov
Пас отдал
A. Amanov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
4
Вас Нуньес
ЦЗ
12
Fernando
ЦЗ
0
Nok Hang Leung
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ЦЗ
10
Вай Вонг
ЦП
6
Чун-Лок Тан
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
ЦП
17
Синичи Чан
ЦП
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
11
Эвертон Камарго
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Туркменистан
1
Rasul Charyyev
ВР
15
Abdy Basimov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
22
Meylis Durdyyev
ЦП
21
Teymur Çaryýev
ЦП
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
0
R. Mingazov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Гонконг
18
Ка-Винг Тсе
ВР
5
Хелио
ЦЗ
7
Тсз-Чун Лав
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
20
Чун-Минг Ву
ЦП
14
Джесси Джой-Йин Ю
ЦП
24
Инчжи Чжу
ЦП
15
Awal Mahama
ЦФ
22
Пуй-Хин Пун
ЦФ
9
Мэтт Орр
ЦФ
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
12
Ybrayym Mammedow
ЦЗ
0
Yhlas Saparmammedov
ЦП
0
Ilya Tamurkin
ЦП
11
Didar Durdyev
ЦФ
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
0
Rakhman Muratberdyev
ЦФ
4-4-2
1
Япп
4
Нуньес
0
21
Юэ
12
10
Вонг
16
Чан
17
Чан
6
Тан
11
Камарго
20
Удебулузор
2-4-3
1
15
5
21
13
10
22
0
7
17
4
Нуньес
5
Хелио
5
Хелио
4
Нуньес
17
Чан
22
Пун
22
Пун
17
Чан
16
Чан
9
Орр
9
Орр
16
Чан
22
12
12
22
17
14
14
17
Остались в запасе
Гонконг
Туркменистан
18
Ка-Винг Тсе
ВР
7
Тсз-Чун Лав
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
20
Чун-Минг Ву
ЦП
14
Джесси Джой-Йин Ю
ЦП
24
Инчжи Чжу
ЦП
15
Awal Mahama
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
1
Ahallyyev Rustem
ВР
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
0
Yhlas Saparmammedov
ЦП
0
Ilya Tamurkin
ЦП
11
Didar Durdyev
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
0
Rakhman Muratberdyev
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Остались в запасе
18
Ка-Винг Тсе
ВР
7
Тсз-Чун Лав
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
20
Чун-Минг Ву
ЦП
14
Джесси Джой-Йин Ю
ЦП
24
Инчжи Чжу
ЦП
15
Awal Mahama
ЦФ
Остались в запасе
1
Ahallyyev Rustem
ВР
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
0
Yhlas Saparmammedov
ЦП
0
Ilya Tamurkin
ЦП
11
Didar Durdyev
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
0
Rakhman Muratberdyev
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Мерген Оразов
Статистика матча Гонконг - Туркменистан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Информация о матче
Посещаемость:
6601
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