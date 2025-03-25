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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - Зимбабве
Нигерия - Зимбабве: обзор матча 25 марта 2025
Нигерия
25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Зимбабве
74'
В. Осимхен
90'
Т. Чирева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - Зимбабве
90'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чирева
Пас отдал
Т. Масванхизе
Замена
В. Бонифаци
️️️️
В. Осимхен
87'
85'
Замена
П. Дубе
️️️️
Э. Риномхота
85'
Замена
Т. Масванхизе
️️️️
K. Billiat
80'
Замена
Т. Чирева
️️️️
T. Dzvukamanja
Замена
Р. Онидика
️️️️
А. Ивоби
78'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
О. Эйна
74'
73'
Желтая карточка
М. Манетси
70'
Желтая карточка
В. Аруба
63'
Замена
T. Dzvukamanja
️️️️
W. Musona
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
С. Чуквуэзе
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Зимбабве
22
Вашингтон Аруба
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
23
Эммануэль Джалаи
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
8
Маршал Манетси
ОП
2
Джеральд Таквара
ОП
10
Энди Риномхота
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
12
Walter Musona
ЦФ
11
Khama Billiat
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Нигерия
1
Kayode Bankole
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
4
Альхассан Юсуф
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
10
Папа Даниэль
ЦП
10
Толу Арокодаре
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
16
Marley Tavaziva
ВР
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
15
Mthokozisi Msebe
ЦП
18
Richard Hachiro
ЦП
10
Таванда Чирева
ЦП
19
Таванда Масванхизе
ЦП
7
Принс Дубе
ЦФ
7
Terrence Dzvukamanja
ЦФ
9
Tymon Machope
ЦФ
4-1-3-2
23
Нвабали
21
Бейсси
2
Осайи-Самуэль
5
Троост-Эконг
2
Эйна
4
Ндиди
17
Ивоби
15
Саймон
11
Чуквуэзе
9
Осимхен
7
Лукман
4-2-1-1-2
22
Аруба
23
Джалаи
5
Лунга
4
Гарананга
3
Земура
8
Манетси
2
Таквара
10
Риномхота
17
Мусона
11
12
17
Ивоби
20
Онидика
20
Онидика
17
Ивоби
11
Чуквуэзе
10
Арокодаре
10
Арокодаре
11
Чуквуэзе
9
Осимхен
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Осимхен
10
Чирева
10
Чирева
11
19
Масванхизе
19
Масванхизе
11
10
Риномхота
7
Дубе
7
Дубе
10
Риномхота
12
7
7
12
Остались в запасе
Нигерия
Зимбабве
1
Kayode Bankole
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Альхассан Юсуф
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
10
Папа Даниэль
ЦП
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
16
Мартин Маписа
ВР
16
Marley Tavaziva
ВР
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
15
Mthokozisi Msebe
ЦП
18
Richard Hachiro
ЦП
9
Tymon Machope
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Остались в запасе
1
Kayode Bankole
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Альхассан Юсуф
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
10
Папа Даниэль
ЦП
19
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
16
Marley Tavaziva
ВР
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
15
Mthokozisi Msebe
ЦП
18
Richard Hachiro
ЦП
9
Tymon Machope
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Норман Мапеза
Статистика матча Нигерия - Зимбабве
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Godswill Akpabio International Stadium, Uyo
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