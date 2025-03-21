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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Коморские острова - Мали
Коморские острова - Мали: обзор матча 21 марта 2025
Коморские острова
21.03.2025, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 5 тур
0 : 3
Завершен
Мали
20'
Д. Нене
55'
К. Думбия
64'
К. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коморские острова - Мали
Желтая карточка
К. М'Дахома
87'
Замена
А. Али-Абдалла
️️️️
М. Маолида
81'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
Р. Саид
80'
Замена
Р. Лутин
️️️️
Ф. Селемани
80'
79'
Замена
М. Сангаре
️️️️
И. Биссума
78'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Нене
Замена
М. Юсуфф
️️️️
И. Бура
76'
72'
Замена
И. Коне
️️️️
Э. Билал Туре
72'
Замена
С. Койта
️️️️
К. Думбия
Желтая карточка
И. Бура
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
К. Думбия
Пас отдал
И. Биссума
64'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Камара
Замена
A. Mahamoud
️️️️
Я. Бурхан
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Думбия
Пас отдал
Э. Билал Туре
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нене
Пас отдал
И. Биссума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
29
Варме Омари
ЦЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
18
Ясин Бурхан
ЦП
6
Ияд Мохамед
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
13
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
21
Салим Диаките
ЦЗ
12
Мохамед Камара
ОП
10
Ив Биссума
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Камори Думбия
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
9
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
14
Якин Саид
ЦЗ
19
Мохамед Юсуфф
ПЗ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
27
Райан Лутин
ЦП
21
Adel Mahamoud
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Мали
22
Youssouf Koita
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
2
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
8
Мамаду Сангаре
АП
20
Секу Койта
ЦФ
7
Мамаду Камара
ЦФ
18
Ибрахима Коне
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Пандор
29
Омари
12
М'Дахома
7
Селемани
2
Бура
22
Бакари
18
Бурхан
6
Мохамед
28
Юссуф
17
Маолида
11
Саид
3-1-2-1-3
16
Диарра
6
Ниакате
21
Диаките
13
Диарра
12
Камара
10
Биссума
23
Дьен
10
Думбия
9
Туре
7
Нене
5
Диаби
2
Бура
19
Юсуфф
19
Юсуфф
2
Бура
7
Селемани
27
Лутин
27
Лутин
7
Селемани
17
Маолида
9
Али-Абдалла
9
Али-Абдалла
17
Маолида
18
Бурхан
21
21
18
Бурхан
11
Саид
24
Маттоир
24
Маттоир
11
Саид
12
Камара
24
Сиссоко
24
Сиссоко
12
Камара
10
Биссума
8
Сангаре
8
Сангаре
10
Биссума
10
Думбия
20
Койта
20
Койта
10
Думбия
7
Нене
7
Камара
7
Камара
7
Нене
9
Туре
18
Коне
18
Коне
9
Туре
Остались в запасе
Коморские острова
Мали
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
14
Якин Саид
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
Главный тренер
Стефано Кузин
22
Youssouf Koita
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
2
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
14
Якин Саид
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
Остались в запасе
22
Youssouf Koita
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
2
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Коморские острова - Мали
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
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0 : 1
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