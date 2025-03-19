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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Либерия - Тунис
Либерия - Тунис: обзор матча 19 марта 2025
Либерия
19.03.2025, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Либерия - Тунис
90'
+4
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
89'
Замена
Ф. Сасси
️️️️
Н. Слити
89'
Замена
Н. Гандри
️️️️
А. Слимане
76'
Замена
Э. Ахури
️️️️
С. Лтайеф
76'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
А. Меджбри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либерия
0
Tommy Songo
ВР
0
Сампсон Дуэ
ЦЗ
0
Nelson Laomie
ЦЗ
0
Марк Пабай
ПЗ
0
Оскар Дорли
ЛП
0
Salomon Tweh
ЦП
0
Edward Ledlum
ЦП
10
Ayouba Kosiah
ЦФ
0
Prince Balde
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
0
Bryant Farkarlun
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
33
Mahmoud Ghorbel
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Либерия
1
Junior Yeanaye
ВР
0
Abdulai Koulibaly
ВР
0
Sabastine Teclar
ЦЗ
0
Eugene Chouchou Swen
ЦЗ
4
Ноан Кенне
ОП
0
Justin Salmon
ЦП
0
Jegbay Konneh
ЦП
0
Sheikh Sesay
ЦП
0
Nicholas Andrews
ЦП
0
William Gibson
ЦФ
0
Augustine Otu
ЦФ
Тунис
99
Нуреддин Фархати
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
1
Sami Helal
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
15
Hamza Ben Abda
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
21
Амор Лаюни
ЛВ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
17
Hamza Khadraoui
ЦФ
3-3-4
0
0
Дуэ
0
0
Пабай
0
Дорли
0
0
10
0
8
0
4-3-2-1
16
Дамен
3
Тальби
6
Бронн
33
2
Абди
23
Слити
14
Лайдуни
25
Слимане
23
Лтайеф
10
Меджбри
9
Мастури
23
Слити
13
Сасси
13
Сасси
23
Слити
25
Слимане
18
Гандри
18
Гандри
25
Слимане
10
Меджбри
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
10
Меджбри
23
Лтайеф
7
Ахури
7
Ахури
23
Лтайеф
Остались в запасе
Либерия
Тунис
1
Junior Yeanaye
ВР
0
Abdulai Koulibaly
ВР
0
Sabastine Teclar
ЦЗ
0
Eugene Chouchou Swen
ЦЗ
4
Ноан Кенне
ОП
0
Justin Salmon
ЦП
0
Jegbay Konneh
ЦП
0
Sheikh Sesay
ЦП
0
Nicholas Andrews
ЦП
0
William Gibson
ЦФ
0
Augustine Otu
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
99
Нуреддин Фархати
ВР
1
Sami Helal
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
15
Hamza Ben Abda
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
21
Амор Лаюни
ЛВ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
17
Hamza Khadraoui
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
1
Junior Yeanaye
ВР
0
Abdulai Koulibaly
ВР
0
Sabastine Teclar
ЦЗ
0
Eugene Chouchou Swen
ЦЗ
4
Ноан Кенне
ОП
0
Justin Salmon
ЦП
0
Jegbay Konneh
ЦП
0
Sheikh Sesay
ЦП
0
Nicholas Andrews
ЦП
0
William Gibson
ЦФ
0
Augustine Otu
ЦФ
Остались в запасе
99
Нуреддин Фархати
ВР
1
Sami Helal
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
15
Hamza Ben Abda
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
21
Амор Лаюни
ЛВ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
17
Hamza Khadraoui
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Либерия - Тунис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Monrovia
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