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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бурунди - Кот-д'Ивуар
Бурунди - Кот-д'Ивуар: обзор матча 21 марта 2025
Бурунди
21.03.2025, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
16'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурунди - Кот-д'Ивуар
Желтая карточка
Ф. Нсабиюмва
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Я. Фофана
Замена
T. Mossi
️️️️
А. Бигиримана
86'
Замена
M. Amissi
️️️️
П. Бизоза
85'
83'
Замена
М. Диоманде
️️️️
А. Камара
78'
Замена
В. Байо
️️️️
С. Аллер
Замена
J. Claude Girumugisha
️️️️
M. Eldhino
66'
65'
Замена
С. Адингра
️️️️
Ж. Аолу
65'
Замена
К. Акпа
️️️️
Э. Агбаду
65'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Ж. Крассо
Замена
A. Sudi
️️️️
B. Bimenyimana
59'
Желтая карточка
Ж. Лионгола
55'
54'
Желтая карточка
Э. Агбаду
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гессан
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурунди
1
Jonathan Nahimana
ВР
14
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
3
Marco Weymans
ЦЗ
19
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
11
Жорди Лионгола
ЛВ
12
Парфе Бизоза
ОП
8
Mokono Eldhino
ЦП
14
Claus Niyukuri
ЦП
22
Christophe Nduwarugira
ЦП
21
Абеди Бигиримана
ЦП
12
Bonfils-Caleb Bimenyimana
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
7
Ассан Камара
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
13
Жан-Эде Аолу
ОП
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Франк Кессье
ЦП
22
Эванн Гессан
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Бурунди
16
Mattéo Nkurunziza
ВР
23
Onesime Rukundo
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
17
Kevin Icoyitungiye
ЦЗ
6
T. Mossi
ЦП
13
Nishimwe Beltran Mvuka
ЦП
10
Shassiri Nahimana
ЦП
17
Henry Msanga
ЦП
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
7
Jean Claude Girumugisha
ЦФ
5
Mohamed Amissi
ЦФ
18
A. Sudi
ЦФ
Кот-д'Ивуар
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
13
Клеман Акпа
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
12
Мохамед Диоманде
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
9
Вакун Байо
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
3-1-4-1-1
1
14
Ндайшими
3
19
Нсабиюмва
12
Бизоза
8
22
21
Бигиримана
14
11
Лионгола
12
4-2-1-3
1
Фофана
17
Дуэ
5
Синго
20
Агбаду
7
Камара
13
Аолу
25
Гбамен
8
Кессье
22
Аллер
11
Крассо
22
Гессан
21
Бигиримана
6
6
21
Бигиримана
8
7
7
8
12
Бизоза
5
5
12
Бизоза
12
18
18
12
20
Агбаду
13
Акпа
13
Акпа
20
Агбаду
11
Крассо
18
Сангаре
18
Сангаре
11
Крассо
7
Камара
12
Диоманде
12
Диоманде
7
Камара
13
Аолу
10
Адингра
10
Адингра
13
Аолу
22
Аллер
9
Байо
9
Байо
22
Аллер
Остались в запасе
Бурунди
Кот-д'Ивуар
16
Mattéo Nkurunziza
ВР
23
Onesime Rukundo
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
17
Kevin Icoyitungiye
ЦЗ
13
Nishimwe Beltran Mvuka
ЦП
10
Shassiri Nahimana
ЦП
17
Henry Msanga
ЦП
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
26
Николя Пепе
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
16
Mattéo Nkurunziza
ВР
23
Onesime Rukundo
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
17
Kevin Icoyitungiye
ЦЗ
13
Nishimwe Beltran Mvuka
ЦП
10
Shassiri Nahimana
ЦП
17
Henry Msanga
ЦП
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
26
Николя Пепе
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Бурунди - Кот-д'Ивуар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Stade d'Honneur, Meknes
Посещаемость:
1500
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