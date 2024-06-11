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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мадагаскар - Мали
Мадагаскар - Мали: обзор матча 11 июня 2024
Мадагаскар
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мадагаскар - Мали
Замена
A. Randrianantenaina
️️️️
T. Manovo Mataniah
90'
+4
90'
Замена
Ю. Ниакате
️️️️
Л. Синайоко
88'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Диаките
71'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Думбия
71'
Замена
️️️️
А. Дьен
Замена
O. Tokinantenaina
️️️️
Л. Лапуссен
69'
61'
Желтая карточка
М. Фофана
Красная карточка
L. Démoléon
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мадагаскар
21
Томас Фонтейн
ЦЗ
4
Titouan Fortun
ЦЗ
24
Louis Démoléon
ЦЗ
17
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Райан Равелосон
ОП
19
Tendry Manovo Mataniah
ЦФ
14
Clement Couturier
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
15
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Салим Диаките
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
10
Камори Думбия
АП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Мадагаскар
16
Téva Gardies
ВР
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
19
Мамади Дьямбу
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
8
Мусса Силла
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
3-1-1-2
21
Фонтейн
4
24
7
Равелосон
17
Лапуссен
14
19
3-2-2-1-2
16
Диарра
13
Саньян
21
Диаките
15
Гиндо
15
Фофана
12
Камара
23
Дьен
11
Кулибали
10
Думбия
17
Синайоко
9
Туре
17
Лапуссен
13
13
17
Лапуссен
19
20
20
19
10
Думбия
7
Нене
7
Нене
10
Думбия
21
Диаките
8
Силла
8
Силла
21
Диаките
17
Синайоко
6
Ниакате
6
Ниакате
17
Синайоко
Остались в запасе
Мадагаскар
Мали
16
Téva Gardies
ВР
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
Главный тренер
Корентен Мартинс
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
19
Мамади Дьямбу
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
16
Téva Gardies
ВР
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
Остались в запасе
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
19
Мамади Дьямбу
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
7
Мамаду Камара
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Мадагаскар - Мали
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
FNB Stadium, Johannesburg
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