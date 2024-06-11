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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кения - Кот-д'Ивуар
Кения - Кот-д'Ивуар: обзор матча 11 июня 2024
Кения
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 4 тур
0 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кения - Кот-д'Ивуар
88'
Замена
М. Диоманде
️️️️
С. Адингра
88'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ф. Кессье
77'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Л. Амани
Замена
D. Abuya
️️️️
K. Muguna
66'
61'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Э. Латте-Лат
61'
Замена
У. Диаките
️️️️
Ж. Бога
53'
Желтая карточка
Ж. Бога
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кения
18
Patrick Matasi
ВР
6
Anthony Akumu
ЦЗ
3
Aboud Omar
ЦЗ
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
15
Даниэль Аньембе
ПЗ
9
Timothy Ouma
ЦП
10
Kenneth Muguna
ЦП
6
Ричард Одада
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
6
Секо Фофана
ЦП
15
Лазаре Амани
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Кения
1
Ian Otieno
ВР
23
Bryne Odhiambo
ВР
9
Benson Omalla
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
Кот-д'Ивуар
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
12
Мохамед Диоманде
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
3-2-3-1
18
3
4
16
6
15
Аньембе
9
10
6
Одада
14
Олунга
4-3-2-1
1
Фофана
5
Синго
21
Н'Дика
12
Боли
3
Конан
6
Фофана
15
Амани
8
Кессье
10
Адингра
13
Бога
9
Латте-Лат
10
8
8
10
10
Адингра
12
Диоманде
12
Диоманде
10
Адингра
15
Амани
4
Сери
4
Сери
15
Амани
8
Кессье
26
Пепе
26
Пепе
8
Кессье
13
Бога
14
Диаките
14
Диаките
13
Бога
9
Латте-Лат
22
Гессан
22
Гессан
9
Латте-Лат
Остались в запасе
Кения
Кот-д'Ивуар
1
Ian Otieno
ВР
23
Bryne Odhiambo
ВР
9
Benson Omalla
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
1
Ian Otieno
ВР
23
Bryne Odhiambo
ВР
9
Benson Omalla
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Энгин Фират
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Кения - Кот-д'Ивуар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Bingu National Stadium, Lilongwe
Посещаемость:
6000
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