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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - Зимбабве
ЮАР - Зимбабве: обзор матча 11 июня 2024
ЮАР
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 4 тур
3 : 1
Завершен
Зимбабве
1'
И. Рейнерс
55'
Т. Морена
76'
Т. Морена
2'
Т. Чирева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Зимбабве
90'
+2
Замена
Т. Масванхизе
️️️️
Т. Чирева
90'
+1
Замена
Д. Земура
️️️️
Э. Риномхота
ГОЛ! 3:1!
Т. Морена
Пас отдал
О. Апполлис
76'
ГОЛ! 2:1!
Т. Морена
55'
Желтая карточка
Т. Мокоена
52'
Замена
Т. Морена
️️️️
Э. Моквана
46'
2'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чирева
Пас отдал
М. Манетси
ГОЛ! 1:0!
И. Рейнерс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
11
Темба Зване
АП
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Зимбабве
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
8
Маршал Манетси
(К)
ОП
10
Энди Риномхота
ЦП
10
Таванда Чирева
ЦП
12
Walter Musona
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
8
Patrick Maswanganyi
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
16
Donovan Bernard
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
12
Joey Phuthi
ЦЗ
19
Таванда Масванхизе
ЦП
8
Tivonge Rushesha
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
4-3-2-1
1
Уильямс
6
Модиба
21
Нгезана
14
Мвала
20
Мудау
4
Мокоена
13
Ситхоле
12
Моквана
11
Зване
7
Апполлис
15
Рейнерс
3-2-2-1
21
Мурвира
5
Лунга
4
Гарананга
2
Таквара
8
Манетси
10
Риномхота
10
Чирева
12
12
Моквана
28
Морена
28
Морена
12
Моквана
10
Риномхота
3
Земура
3
Земура
10
Риномхота
10
Чирева
19
Масванхизе
19
Масванхизе
10
Чирева
Остались в запасе
ЮАР
Зимбабве
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
8
Patrick Maswanganyi
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
16
Мартин Маписа
ВР
16
Donovan Bernard
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
12
Joey Phuthi
ЦЗ
8
Tivonge Rushesha
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
8
Patrick Maswanganyi
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
16
Donovan Bernard
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
12
Joey Phuthi
ЦЗ
8
Tivonge Rushesha
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Норман Мапеза
Статистика матча ЮАР - Зимбабве
1
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
10
10
Офсайды
3
1
Количество передач
620
306
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
12
2
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Toyota Stadium, Bloemfontein
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