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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Танзания - Марокко
Танзания - Марокко: обзор матча 21 ноября 2023
Танзания
21.11.2023, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 2 тур
0 : 2
Завершен
Марокко
28'
Х. Зиеш
53'
Л. Мваикенда (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Танзания - Марокко
Замена
M. Anthony
️️️️
Ч. М'Момбва
88'
85'
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Б. Эль-Ханнус
81'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Х. Зиеш
Желтая карточка
Л. Мваикенда
74'
74'
Желтая карточка
Х. Зиеш
Замена
️️️️
Х. Мао Мками
72'
72'
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Адли
72'
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Арит
72'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Ю. Эн-Несири
Вторая желтая
Н. Мироши
65'
65'
Желтая карточка
С. Амрабат
Замена
М. Саматта
️️️️
Д. Кибу
55'
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Мваикенда
52'
Желтая карточка
А. Хакими
Желтая карточка
Н. Мироши
36'
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Н. Агер
Желтая карточка
Х. Мао Мками
18'
13'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
3'
Пенальти не реализован!
А. Хакими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Танзания
1
Квеси Кавава
ВР
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
14
Бакари Мвамньето
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
7
Химид Мао Мками
ЦП
0
Sospeter Bajana
ЦП
10
Морис Абрахам
ЦП
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
25
Хаджи Многа
ЦФ
11
Денис Кибу
ЦФ
Главный тренер
Хемед Сулейман
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Амин Арит
АП
7
Хаким Зиеш
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Танзания
13
Бено Давид Каколанья
ВР
18
Айши Салум Манула
ВР
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
6
Фейсал Салум
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
0
Ibrahim Joshua
ЦФ
0
Matheo Anthony
ЦФ
10
Мбвана Саматта
ЦФ
12
Симон Мсува
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
25
Софьян Диоп
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
2-1-4-2
1
Кавава
19
Мваикенда
14
Мвамньето
20
Мироши
7
Мками
10
Абрахам
8
М'Момбва
0
11
Кибу
25
Многа
4-1-3-2
1
Буну
3
Мазрауи
5
Агер
6
Сайсс
2
Хакими
4
Амрабат
7
Зиеш
10
Арит
23
Эль-Ханнус
19
Эн-Несири
21
Адли
8
М'Момбва
0
0
8
М'Момбва
11
Кибу
10
Саматта
10
Саматта
11
Кибу
10
Арит
11
Сайбари
11
Сайбари
10
Арит
23
Эль-Ханнус
24
Ричардсон
24
Ричардсон
23
Эль-Ханнус
7
Зиеш
9
Тиссудали
9
Тиссудали
7
Зиеш
21
Адли
17
Эз Абде
17
Эз Абде
21
Адли
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Танзания
Марокко
13
Бено Давид Каколанья
ВР
18
Айши Салум Манула
ВР
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
6
Фейсал Салум
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
0
Ibrahim Joshua
ЦФ
12
Симон Мсува
ЦФ
Главный тренер
Хемед Сулейман
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
25
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
13
Бено Давид Каколанья
ВР
18
Айши Салум Манула
ВР
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
6
Фейсал Салум
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
0
Ibrahim Joshua
ЦФ
12
Симон Мсува
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
25
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Хемед Сулейман
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Танзания - Марокко
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
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