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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Либерия - Экваториальная Гвинея
Либерия - Экваториальная Гвинея: обзор матча 20 ноября 2023
Либерия
20.11.2023, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Экваториальная Гвинея
9'
Э. Нсуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Либерия - Экваториальная Гвинея
90'
Замена
Д. Ханца
️️️️
Э. Нсуе
80'
Желтая карточка
Х. Овоно
Замена
A. Kamara
️️️️
W. Jebor
73'
Замена
A. Jamal
️️️️
М. Пабай
73'
Замена
T. Tisdell
️️️️
E. Ledlum
73'
66'
Замена
С. Энеме
️️️️
Х. Мачин
65'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
П. Ганет
52'
Желтая карточка
И. Сальвадор
46'
Замена
Н. Сенра
️️️️
К. Акапо
46'
Замена
️️️️
Х. Миранда
Вторая желтая
Н. Кенне
45'
38'
Желтая карточка
Х. Миранда
Желтая карточка
Н. Кенне
27'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
Х. Мачин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либерия
0
Ashley Williams
ВР
0
Сампсон Дуэ
ЦЗ
0
Марк Пабай
ПЗ
0
Оскар Дорли
ЛП
4
Ноан Кенне
ОП
0
Joel Johnson Alajarin
ЦП
0
Edward Ledlum
ЦП
0
Marcus Macauley
ЦП
0
M. Sangare
ЦФ
0
Albert Korvah
ЦФ
0
William Jebor
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
4
Федерико Бикоро
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Либерия
0
Boison Wynney
ВР
0
Emmanuel Denneah
ВР
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Tonia Tisdell
ЦП
0
Saah Moses jr.
ЦП
0
Daniel Toe
ЦП
0
Brem Soumaoro
ЦП
0
Мохаммед Камара
ПВ
21
Arago Jamal
ЦФ
9
K. Sherman
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
0
Abu Kamara
ЦФ
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ЦЗ
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЦЗ
7
Феде Нгема
ЦЗ
8
Янник Буйла
ЦП
4
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Сантьяго Энеме
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
2-1-4-3
0
0
Дуэ
0
Пабай
4
Кенне
0
Дорли
0
0
0
0
0
0
4-3-1-2
1
Овоно
21
Ороско
15
Акапо
16
Коко
11
Ндонг
4
Бикоро
22
Ганет
7
Мачин
17
Миранда
10
Нсуе
6
Сальвадор
0
0
0
0
0
Пабай
21
21
0
Пабай
0
0
0
0
15
Акапо
2
Сенра
2
Сенра
15
Акапо
22
Ганет
4
Бальбоа
4
Бальбоа
22
Ганет
7
Мачин
20
Энеме
20
Энеме
7
Мачин
10
Нсуе
9
Ханца
9
Ханца
10
Нсуе
Остались в запасе
Либерия
Экваториальная Гвинея
0
Boison Wynney
ВР
0
Emmanuel Denneah
ВР
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Saah Moses jr.
ЦП
0
Daniel Toe
ЦП
0
Brem Soumaoro
ЦП
0
Мохаммед Камара
ПВ
9
K. Sherman
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЦЗ
7
Феде Нгема
ЦЗ
8
Янник Буйла
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
0
Boison Wynney
ВР
0
Emmanuel Denneah
ВР
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Saah Moses jr.
ЦП
0
Daniel Toe
ЦП
0
Brem Soumaoro
ЦП
0
Мохаммед Камара
ПВ
9
K. Sherman
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
Остались в запасе
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЦЗ
7
Феде Нгема
ЦЗ
8
Янник Буйла
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Либерия - Экваториальная Гвинея
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Посещаемость:
3044
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