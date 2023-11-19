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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сьерра-Леоне - Египет
Сьерра-Леоне - Египет: обзор матча 19 ноября 2023
Сьерра-Леоне
19.11.2023, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Египет
18'
Трезеге
62'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьерра-Леоне - Египет
87'
Замена
М. Шериф
️️️️
Трезеге
87'
Замена
О. Камаль
️️️️
М. Хани
Замена
А. Бакайоко
️️️️
М. Буя Турай
80'
79'
Замена
О. Мармуш
️️️️
М. Мохамед
69'
Замена
М. Амада
️️️️
Х. Фатхи
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
А. Каргбо
68'
62'
ГОЛ! 0:2!
Трезеге
Пас отдал
М. Салах
Замена
D. Kanu
️️️️
С. Кайкай
58'
55'
Желтая карточка
Х. Фатхи
Вторая желтая
Т. Форна
39'
Желтая карточка
Т. Форна
38'
18'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Пас отдал
М. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьерра-Леоне
16
Ибрахим Сесай
ВР
0
Abdul Kabia
ЦЗ
2
Осман Какай
ЦЗ
17
Mohamed Kabia
ЦП
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
6
Alusine Pagal Koroma
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
8
Alhassan Koroma
ЦФ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
7
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Мохамед Амди
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Хамди Фатхи
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Зизо
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
0
Ahmed Sayed Gharib
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Сьерра-Леоне
1
Мохамед Камара
ВР
16
Donald Kamara
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
0
Джонатан Морси
ЛВ
4
Абу Думбуя
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
18
Ibrahim Sillah
ЦП
20
Alpha Bedor Conteh
ЦП
9
Амаду Бакайоко
ЦФ
12
Альхаджи Камара
ЦФ
15
Daniel Kanu
ЦФ
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
0
Ahmed Samy
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
19
Марван Атея
ОП
18
Мостафа Фатхи
ЦП
20
Махмуд Амада
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
2-3-5
16
Сесай
0
2
Какай
17
19
14
Форна
11
Кайкай
7
Буя Турай
7
Каргбо
8
6
4-1-1-3-2
1
Эль-Шенави
6
Абдельмонем
2
Габр
3
Хани
12
Амди
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
10
Салах
25
Зизо
7
Трезеге
11
Мохамед
0
7
Каргбо
20
20
7
Каргбо
7
Буя Турай
9
Бакайоко
9
Бакайоко
7
Буя Турай
11
Кайкай
15
15
11
Кайкай
3
Хани
4
Камаль
4
Камаль
3
Хани
14
Фатхи
20
Амада
20
Амада
14
Фатхи
11
Мохамед
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Мохамед
7
Трезеге
9
Шериф
9
Шериф
7
Трезеге
Остались в запасе
Сьерра-Леоне
Египет
1
Мохамед Камара
ВР
16
Donald Kamara
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
4
Абу Думбуя
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
18
Ibrahim Sillah
ЦП
0
Джонатан Морси
ЛВ
12
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
0
Ahmed Samy
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
18
Мостафа Фатхи
ЦП
Остались в запасе
1
Мохамед Камара
ВР
16
Donald Kamara
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
4
Абу Думбуя
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
18
Ibrahim Sillah
ЦП
0
Джонатан Морси
ЛВ
12
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
0
Ahmed Samy
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
18
Мостафа Фатхи
ЦП
Главный тренер
Джон Кейстер
Статистика матча Сьерра-Леоне - Египет
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Посещаемость:
8916
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