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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Зимбабве - Нигерия
Зимбабве - Нигерия: обзор матча 19 ноября 2023
Зимбабве
19.11.2023, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Нигерия
67'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зимбабве - Нигерия
Замена
T. Dzvukamanja
️️️️
Т. Кадевере
90'
+3
90'
Желтая карточка
У. Садик
87'
Желтая карточка
Д. Коллинс
85'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Б. Оньемаечи
77'
Замена
У. Садик
️️️️
Т. Моффи
Желтая карточка
П. Дубе
70'
Замена
М. Гарананга
️️️️
П. Дубе
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
М. Саймон
Желтая карточка
М. Накамба
56'
46'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
О. Эйна
46'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Н. Телла
46'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Ф. Ониика
45'
Желтая карточка
К. Бейсси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбабве
16
Donovan Bernard
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
7
Andrew Mbeba
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
8
Маршал Манетси
ОП
18
Марвелус Накамба
ОП
10
Энди Риномхота
ЦП
12
Walter Musona
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
11
Нейтан Телла
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
22
Вашингтон Аруба
ВР
0
Frank Makarati
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
0
Brian Jasper Band
ЦП
0
Tanaka Shandirwa
ЦП
7
Terrence Dzvukamanja
ЦФ
0
Obriel Chirinda
ЦФ
19
Адмирал Мускве
ЦФ
Нигерия
16
Амас Обасоги
ВР
16
Олорунлеке Ожо
ВР
3
Джамилу Коллинс
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Адемола Лукман
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
3-3-1-3
16
3
Земура
15
Хадебе
7
2
Таквара
8
Манетси
18
Накамба
10
Риномхота
11
Кадевере
7
Дубе
12
4-2-3-1
1
Узохо
2
Эйна
13
Оньемаечи
6
Аджайи
21
Бейсси
8
Ониика
10
Арибо
11
Телла
17
Ивоби
15
Саймон
9
Моффи
7
Дубе
4
Гарананга
4
Гарананга
7
Дубе
11
Кадевере
7
7
11
Кадевере
2
Эйна
2
Осайи-Самуэль
2
Осайи-Самуэль
2
Эйна
13
Оньемаечи
3
Коллинс
3
Коллинс
13
Оньемаечи
8
Ониика
22
Бонифаци
22
Бонифаци
8
Ониика
11
Телла
14
Ихеначо
14
Ихеначо
11
Телла
9
Моффи
19
Садик
19
Садик
9
Моффи
Остались в запасе
Зимбабве
Нигерия
16
Мартин Маписа
ВР
22
Вашингтон Аруба
ВР
0
Frank Makarati
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
0
Brian Jasper Band
ЦП
0
Tanaka Shandirwa
ЦП
0
Obriel Chirinda
ЦФ
19
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
16
Амас Обасоги
ВР
16
Олорунлеке Ожо
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
22
Вашингтон Аруба
ВР
0
Frank Makarati
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
0
Brian Jasper Band
ЦП
0
Tanaka Shandirwa
ЦП
0
Obriel Chirinda
ЦФ
19
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
16
Амас Обасоги
ВР
16
Олорунлеке Ожо
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Главный тренер
Августин Эгуавон
Статистика матча Зимбабве - Нигерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Посещаемость:
2876
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