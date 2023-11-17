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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Либерия - Малави
Либерия - Малави: обзор матча 17 ноября 2023
Либерия
17.11.2023, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Малави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Либерия - Малави
86'
Замена
B. Mpokera
️️️️
Ч. Идана
Желтая карточка
М. Камара
71'
Замена
A. Korvah
️️️️
T. Tisdell
63'
46'
Замена
W. Mpinganjira
️️️️
L. Nkhoma
46'
Замена
C. Kumwembe
️️️️
O. Kanjira
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либерия
0
Boison Wynney
ВР
0
Сампсон Дуэ
ЦЗ
0
Оскар Дорли
ЛП
4
Ноан Кенне
ОП
0
Joel Johnson Alajarin
ЦП
0
Tonia Tisdell
ЦП
0
Brem Soumaoro
ЦП
0
Мохаммед Камара
ПВ
0
M. Sangare
ЦФ
21
Arago Jamal
ЦФ
9
K. Sherman
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Малави
1
Brighton Munthali
ВР
3
Tatenda Mbalaka
ЦЗ
5
Деннис Чембези
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
17
Джон Банда
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
0
Patrick Banda
ЦП
21
Robert Saizi
ЦП
0
Olson Kanjira
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Либерия
0
Emmanuel Denneah
ВР
0
Ashley Williams
ВР
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Марк Пабай
ПЗ
0
Edward Ledlum
ЦП
0
Saah Moses jr.
ЦП
0
Marcus Macauley
ЦП
0
Abu Kamara
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
0
Albert Korvah
ЦФ
0
William Jebor
ЦФ
Малави
0
Austin Chirambo
ВР
23
Innocent Nyasulu
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
0
Dan Chimbalanga
ЦЗ
5
Blessings Mpokera
ЦП
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
0
Christopher Kumwembe
ЦФ
1-1-4-1-3
0
0
Дуэ
4
Кенне
0
Дорли
0
0
0
0
Камара
9
21
0
4-5-2
1
2
Сануди
5
Чембези
15
Чазийя
3
17
Банда
6
0
21
8
Идана
19
0
0
0
0
0
8
Идана
5
5
8
Идана
19
7
7
19
0
0
0
0
Остались в запасе
Либерия
Малави
0
Emmanuel Denneah
ВР
0
Ashley Williams
ВР
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Марк Пабай
ПЗ
0
Edward Ledlum
ЦП
0
Saah Moses jr.
ЦП
0
Marcus Macauley
ЦП
0
Abu Kamara
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
0
William Jebor
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
0
Austin Chirambo
ВР
23
Innocent Nyasulu
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
0
Dan Chimbalanga
ЦЗ
22
Crispin Mapemba
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Остались в запасе
0
Emmanuel Denneah
ВР
0
Ashley Williams
ВР
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Марк Пабай
ПЗ
0
Edward Ledlum
ЦП
0
Saah Moses jr.
ЦП
0
Marcus Macauley
ЦП
0
Abu Kamara
ЦФ
8
Divine Teah
ЦФ
0
William Jebor
ЦФ
Остались в запасе
0
Austin Chirambo
ВР
23
Innocent Nyasulu
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
0
Dan Chimbalanga
ЦЗ
22
Crispin Mapemba
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Главный тренер
Марио Мариница
Статистика матча Либерия - Малави
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
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Сан-Томе и Принсипи
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