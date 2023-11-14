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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бертон Альбион - Порт Вейл
Бертон Альбион - Порт Вейл: обзор матча 14 ноября 2023
Бертон Альбион
14.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
0 : 2
Завершен
Порт Вейл
31'
Г. Мэсси
82'
Л. Касс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Порт Вейл
90'
+2
Замена
Р. Лофт
️️️️
У. Икпеазу
85'
Замена
Д. Плант
️️️️
И. Числетт
82'
ГОЛ! 0:2!
Л. Касс
Пас отдал
Т. Санг
Замена
М. Карайол
️️️️
А. Ошиладжа
77'
67'
Замена
Л. Касс
️️️️
Д. Дебра
Замена
Д. Уокер
️️️️
М. Хелм
67'
Замена
С. Седдон
️️️️
Я. Мун
66'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Б. Лубала
46'
Замена
Р. Харпер
️️️️
К. Гиллиган
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мэсси
Пас отдал
У. Икпеазу
Желтая карточка
Т. Хамер
18'
Желтая карточка
Б. Лубала
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
13
Коул Стоктон
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
8
Бен Гэррити
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
11
Том Конлон
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Бобби Камва
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
28
Эндрю Буа
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
7
Томми МакДермотт
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
21
Райан Лофт
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
2-4-1-3
15
Крокомб
4
Мун
22
Хамер
25
Гиллиган
15
Лубала
23
Ошиладжа
10
Хелм
6
Пауэлл
5
Суини
20
Кэпрайс
13
Стоктон
2-1-3-2-2
1
Рипли
5
Смит
15
Дебра
10
Санг
8
Гэррити
14
Ожо
38
Уолтерс
19
Мэсси
23
Числетт
11
Конлон
9
Икпеазу
25
Гиллиган
45
Харпер
45
Харпер
25
Гиллиган
23
Ошиладжа
29
Карайол
29
Карайол
23
Ошиладжа
4
Мун
3
Седдон
3
Седдон
4
Мун
10
Хелм
11
Уокер
11
Уокер
10
Хелм
15
Лубала
10
Беннетт
10
Беннетт
15
Лубала
15
Дебра
24
Касс
24
Касс
15
Дебра
23
Числетт
26
Плант
26
Плант
23
Числетт
9
Икпеазу
21
Лофт
21
Лофт
9
Икпеазу
Остались в запасе
Бертон Альбион
Порт Вейл
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
10
Бобби Камва
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
13
Джейсон Леутвилер
ВР
28
Эндрю Буа
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
7
Томми МакДермотт
ЦП
7
Джек Шоррок
ЛВ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
10
Бобби Камва
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
28
Эндрю Буа
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
7
Томми МакДермотт
ЦП
7
Джек Шоррок
ЛВ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Бертон Альбион - Порт Вейл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
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