Перу - Колумбия

|15 тур
|29 января, суббота
|00:00
|Колумбия
|0:1
|Перу
|7 тур
|4 июня, пятница
|05:00
|Перу
|0:3
|Колумбия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0