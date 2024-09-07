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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Колумбия
Перу - Колумбия: обзор матча 07 сентября 2024
Перу
07.09.2024, суббота, 04:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Колумбия
68'
А. Калленс
82'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Колумбия
Замена
Э. Поло
️️️️
У. Картахена
90'
+4
89'
Желтая карточка
Й. Мина
Замена
С. Орменьо
️️️️
А. Валера
88'
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Дуран
Замена
Л. Абрам
️️️️
А. Калленс
82'
Замена
J. Pierre Archimbaud
️️️️
С. Пенья
82'
Замена
Б. Рейна
️️️️
Д. Лападула
81'
72'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Кордоба
72'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Д. Ариас
ГОЛ! 1:0!
А. Калленс
Пас отдал
А. Валера
68'
46'
Замена
Й. Мина
️️️️
К. Куэста
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Л. Синистерра
27'
Желтая карточка
Л. Синистерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
(К)
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
(К)
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Перу
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
13
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Хамес Родригес
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Галлезе
4
Лопес
5
Самбрано
22
Калленс
5
Араухо
13
Тапиа
16
Картахена
10
Пенья
20
Валера
9
Лападула
17
Адвинкула
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
3
Лукуми
21
Куэста
17
Мохика
6
Риос
16
Лерма
18
Синистерра
10
Ариас
7
Диас
9
Кордоба
22
Калленс
2
Абрам
2
Абрам
22
Калленс
9
Лападула
11
Рейна
11
Рейна
9
Лападула
10
Пенья
13
13
10
Пенья
16
Картахена
7
Поло
7
Поло
16
Картахена
20
Валера
18
Орменьо
18
Орменьо
20
Валера
21
Куэста
13
Мина
13
Мина
21
Куэста
10
Ариас
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Ариас
18
Синистерра
10
Родригес
10
Родригес
18
Синистерра
9
Кордоба
14
Дуран
14
Дуран
9
Кордоба
Остались в запасе
Перу
Колумбия
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Перу - Колумбия
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
9
13
Офсайды
4
0
Количество передач
225
517
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Национальный
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