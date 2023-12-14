Введите ваш ник на сайте

Лилль - КИ Клаксвик

14.12.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 6 тур Лилль - КИ Клаксвик
...
Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа A
2 тур
5 октября, четверг 20:45 КИ Клаксвик Лилль
...
  • Читайте нас: 