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Олимпия - КИ Клаксвик

09.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 4 тур Олимпия - КИ Клаксвик
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа A
3 тур
26 октября, четверг 20:45 КИ Клаксвик Олимпия
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