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Зриньски - Легия

26.10.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 3 тур Зриньски - Легия
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
ответный матч		 19 июля, вторник 21:45 Легия 2:0 Зриньски
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 19:30 Зриньски 1:1 Легия
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