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Слован - КИ Клаксвик

21.09.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 1 тур Слован - КИ Клаксвик
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2020/2021)
1 раунд
21 августа, пятница 21:00 КИ Клаксвик 3:0 Слован
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