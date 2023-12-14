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Аякс - АЕК

14.12.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 6 тур Аякс - АЕК
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа B
2 тур
5 октября, четверг 19:45 АЕК Аякс
Лига чемпионов (2018/2019), группа E
5 тур
27 ноября, вторник 20:55 АЕК 0:2 Аякс
1 тур
19 сентября, среда 19:55 Аякс 3:0 АЕК
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