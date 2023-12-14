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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - АЕК
Аякс - АЕК: обзор матча 14 декабря 2023
Аякс
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
5'
Ч. Акпом
20'
К. Тэйлор
56'
Ч. Акпом
11'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - АЕК
90'
+1
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
К. Хлинссон
86'
83'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
А. Мукуди
83'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Й. Шутало
76'
Замена
Т. Гуджер
️️️️
Д. Ренш
74'
Замена
А. Гаеи
️️️️
К. Форбш
62'
61'
Замена
Р. Писарро
️️️️
Н. Амрабат
ГОЛ! 3:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
А. Марта
56'
Желтая карточка
Й. Хато
54'
Замена
А. Марта
️️️️
Б. Бробби
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Мукуди
35'
Желтая карточка
Д. Вида
ГОЛ! 2:1!
К. Тэйлор
Пас отдал
Й. Хато
20'
15'
Желтая карточка
Н. Амрабат
11'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
Н. Элиассон
Желтая карточка
Б. Соса
10'
Желтая карточка
Б. Бробби
8'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
К. Хлинссон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
(К)
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
4-2-2-2
1
Рамай
3
Соса
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
4
Тахирович
24
Тэйлор
9
Форбш
14
Хлинссон
9
Бробби
29
Акпом
4-4-2
33
Атанасиадис
12
Рота
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
7
Цубер
20
Манталос
4
Шиманьски
17
Элиассон
39
Амрабат
99
Гарсия
9
Бробби
42
Марта
42
Марта
9
Бробби
2
Ренш
47
Гуджер
47
Гуджер
2
Ренш
9
Форбш
3
Гаеи
3
Гаеи
9
Форбш
14
Хлинссон
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
14
Хлинссон
4
Шиманьски
5
Мохаммади
5
Мохаммади
4
Шиманьски
99
Гарсия
16
Йонссон
16
Йонссон
99
Гарсия
2
Мукуди
6
Галанопулос
6
Галанопулос
2
Мукуди
39
Амрабат
7
Писарро
7
Писарро
39
Амрабат
Остались в запасе
Аякс
АЕК
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Аякс - АЕК
4
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
4
8
Офсайды
0
1
Количество передач
204
194
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
80
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.29
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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