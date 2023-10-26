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Юнион СЖ - ЛАСК

26.10.2023, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 3 тур Юнион СЖ - ЛАСК
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Матч начнется в 22:00 мск
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