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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - ЛАСК
Юнион СЖ - ЛАСК: обзор матча 26 октября 2023
Юнион СЖ
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
ЛАСК
84'
К. Пуэртас (П)
90+4'
К. Берджесс
24'
М. Усор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - ЛАСК
ГОЛ! 2:1!
К. Берджесс
Пас отдал
К. Пуэртас
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Таловеров
90'
+1
Желтая карточка
С. Хорват
Желтая карточка
К. Берджесс
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Пуэртас
84'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
80'
76'
Замена
А. Андраде
️️️️
М. Усор
Замена
Н. Садики
️️️️
Л. Амани
75'
72'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
67'
Замена
И. Мустафа
️️️️
И. Любич
Замена
Д. Эккерт
️️️️
К. Родригес
64'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
64'
46'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Д. Белло
28'
Желтая карточка
Р. Жуль
26'
Желтая карточка
Д. Белло
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Усор
Пас отдал
Ф. Стойкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
34
Максим Венссенс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
9
Амура
13
Родригес
3-3-2-2
26
Лаваль
4
Цирайс
33
Лукенедер
40
Таловеров
30
Стойкович
77
Любич
2
Белло
8
Усор
30
Хорват
27
Любичич
32
Жуль
10
Амани
27
Садики
27
Садики
10
Амани
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
13
Родригес
10
Эккерт
10
Эккерт
13
Родригес
8
Усор
16
Андраде
16
Андраде
8
Усор
77
Любич
23
Мустафа
23
Мустафа
77
Любич
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
2
Белло
36
Гойгингер
36
Гойгингер
2
Белло
Остались в запасе
Юнион СЖ
ЛАСК
73
Йоахим Имбрехт
ВР
34
Максим Венссенс
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
Главный тренер
Александер Блессин
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
34
Максим Венссенс
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Юнион СЖ - ЛАСК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
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