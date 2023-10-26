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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Рейнджерс
Спарта - Рейнджерс: обзор матча 26 октября 2023
Спарта
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Рейнджерс
82'
Желтая карточка
А. Сима
Замена
Я. Пешек
️️️️
В. Бирманчевич
75'
74'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
Желтая карточка
Ф. Панак
70'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
А. Карабец
65'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
65'
64'
Замена
С. Райт
️️️️
Т. Кантвелл
63'
Желтая карточка
К. Голдсон
26'
Желтая карточка
Д. Суттар
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Пресиадо
26'
17'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
18
Лукаш Садилек
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
48
Эррон Лайалл
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-3-2-1
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
4
Серенсен
23
Пресиадо
9
Карабец
6
Кайринен
20
Лячи
11
Ринеш
7
Бирманчевич
7
Кухта
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
4
Суттар
6
Дэвис
6
Голдсон
6
Ландстрем
43
Раскин
19
Сима
10
Кантвелл
29
Ламмерс
9
Дессер
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
7
Бирманчевич
10
Пешек
10
Пешек
7
Бирманчевич
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
9
Карабец
33
Олатунжи
33
Олатунжи
9
Карабец
10
Кантвелл
11
Райт
11
Райт
10
Кантвелл
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
Остались в запасе
Спарта
Рейнджерс
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
34
Киран Райт
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
48
Эррон Лайалл
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
48
Эррон Лайалл
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Спарта - Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
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