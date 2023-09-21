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Спарта - Арис

21.09.2023, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 тур Спарта - Арис
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.55
Х
4.2
П2
5.7
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