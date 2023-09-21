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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брайтон - АЕК
Брайтон - АЕК: обзор матча 21 сентября 2023
Брайтон
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 3
Завершен
АЕК
30'
Ж. Педро (П)
67'
Ж. Педро (П)
11'
Д. Сидибе
40'
М. Гачинович
84'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - АЕК
90'
+10
Желтая карточка
М. Мохаммади
90'
+8
Желтая карточка
П. Манталос
Желтая карточка
Д. Уэлбек
90'
+4
90'
Желтая карточка
Н. Элиассон
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Б. Гилмор
86'
Замена
С. Адингра
️️️️
К. Митома
86'
84'
ГОЛ! 2:3!
Э. Понсе
Пас отдал
Н. Элиассон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ж. Педро
82'
79'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
79'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Гачинович
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
76'
72'
Желтая карточка
М. Гачинович
69'
Желтая карточка
Э. Понсе
68'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Гарсия
68'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Араухо
67'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Педро
67'
66'
Желтая карточка
Г. Митоглу
Желтая карточка
П. Эступиньян
66'
61'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Д. Милнер
55'
48'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Желтая карточка
Игор
48'
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Гачинович
Пас отдал
Э. Хаджусафи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Педро
30'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сидибе
Пас отдал
Э. Хаджусафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-3-3-1
23
Стил
2
Эступиньян
6
ван Хеке
44
Игор
20
Милнер
6
Гилмор
13
Гросс
31
Фати
22
Митома
7
Мач
9
Педро
3-1-1-2-3
23
Станкович
19
Сидибе
24
Митоглу
28
Хаджусафи
16
Йонссон
4
Шиманьски
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
21
Араухо
39
Амрабат
20
Милнер
48
Лэмпти
48
Лэмпти
20
Милнер
6
Гилмор
10
Буонанотте
10
Буонанотте
6
Гилмор
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
9
Педро
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Педро
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
21
Араухо
7
Цубер
7
Цубер
21
Араухо
8
Гачинович
17
Элиассон
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
99
Гарсия
9
Понсе
9
Понсе
99
Гарсия
Остались в запасе
Брайтон
АЕК
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
99
Георгиос Теохарис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Брайтон - АЕК
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
8
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
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