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Лацио - Фейеноорд

07.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Лацио - Фейеноорд
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа E
3 тур
25 октября, среда 19:45 Фейеноорд Лацио
Лига Европы (2022/2023), группа F
6 тур
3 ноября, четверг 20:45 Фейеноорд 1:0 Лацио
1 тур
8 сентября, четверг 22:00 Лацио 4:2 Фейеноорд
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