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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Манчестер Сити
Янг Бойз - Манчестер Сити: обзор матча 25 октября 2023
Янг Бойз
25.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
52'
М. Элиа
48'
М. Аканджи
67'
Э. Холанд (П)
86'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Манчестер Сити
90'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
90'
Замена
С. Гомес
️️️️
Э. Холанд
86'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Родри
Замена
Н. Перссон
️️️️
У. Гарсия
80'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
80'
Замена
Д. Малес
️️️️
С. Лаупер
80'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
72'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Монтейру
72'
72'
Замена
Х. Альварес
️️️️
М. Нуньес
72'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ж. Доку
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Холанд
Желтая карточка
М. Камара
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Элиа
Пас отдал
Ш. Ниасс
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Аканджи
Пас отдал
Р. Диаш
Желтая карточка
Ж. Монтейру
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-3-3
1
Расьоппи
25
Гарсия
23
Бенито
5
Камара
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
23
Угринич
26
Иттен
12
Элиа
99
Монтейру
4-1-2-1-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
15
Аке
95
Аканджи
16
Родри
8
Ковачич
27
Нуньес
10
Грилиш
9
Холанд
11
Доку
25
Гарсия
16
Перссон
16
Перссон
25
Гарсия
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
26
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
26
Иттен
30
Лаупер
19
Малес
19
Малес
30
Лаупер
99
Монтейру
35
Ганвула
35
Ганвула
99
Монтейру
9
Холанд
17
Гомес
17
Гомес
9
Холанд
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
11
Доку
20
Силва
20
Силва
11
Доку
27
Нуньес
19
Альварес
19
Альварес
27
Нуньес
Остались в запасе
Янг Бойз
Манчестер Сити
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Мика Хэмилтон
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Мика Хэмилтон
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Янг Бойз - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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