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Фейеноорд - Лацио

25.10.2023, Среда, 19:45 мск Лига чемпионов, 3 тур Фейеноорд - Лацио
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Матч начнется в 19:45 мск
Лига Европы (2022/2023), группа F
6 тур
3 ноября, четверг 20:45 Фейеноорд 1:0 Лацио
1 тур
8 сентября, четверг 22:00 Лацио 4:2 Фейеноорд
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