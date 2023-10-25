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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Лацио
Фейеноорд - Лацио: обзор матча 25 октября 2023
Фейеноорд
25.10.2023, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
31'
С. Хименес
45+2'
Р. Зерруки
74'
С. Хименес
83'
Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Лацио
90'
+5
Желтая карточка
В. Кастелланос
Желтая карточка
Л. Гертрейда
90'
+5
90'
Желтая карточка
М. Гендузи
Замена
О. Лингр
️️️️
Р. Зерруки
89'
88'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Педро
78'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Весино
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
78'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
К. Стенгс
78'
ГОЛ! 3:0!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
74'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
71'
68'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
65'
Желтая карточка
М. Весино
62'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
К. Хартман
59'
55'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
М. Лопес
48'
46'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Н. Ровелла
46'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
Замена
М. Лопес
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Зерруки
Пас отдал
К. Стенгс
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Н. Казале
Желтая карточка
С. Хименес
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Хименес
Пас отдал
М. Виффер
31'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
30'
28'
Желтая карточка
Н. Ровелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Антони Миламбо
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-4-2-1
1
Бейлов
3
Хартман
17
Ганцко
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
6
Зерруки
23
Тимбер
27
Виффер
14
Пайшао
14
Стенгс
29
Хименес
4-1-1-3-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
26
Романьоли
4
Хюсай
6
Ровелла
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
2
Ньивкоп
15
Лопес
15
Лопес
2
Ньивкоп
6
Зерруки
32
Лингр
32
Лингр
6
Зерруки
14
Стенгс
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Стенгс
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
6
Ровелла
6
Гендузи
6
Гендузи
6
Ровелла
15
Весино
32
Катальди
32
Катальди
15
Весино
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Фейеноорд
Лацио
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фейеноорд - Лацио
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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