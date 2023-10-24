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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Бавария
Галатасарай - Бавария: обзор матча 24 октября 2023
Галатасарай
24.10.2023, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
30'
М. Икарди (П)
8'
К. Коман
73'
Г. Кейн
79'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Бавария
90'
+5
Желтая карточка
А. Дэвис
83'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
83'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Кейн
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
К. Айхан
80'
79'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мусиала
Пас отдал
Г. Кейн
78'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
Х. Зиеш
️️️️
В. Заа
75'
Замена
Анхелиньо
️️️️
К. Караташ
75'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Мусиала
Желтая карточка
К. Айхан
62'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Тете
56'
Желтая карточка
Тете
53'
32'
Желтая карточка
К. Лаймер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Икарди
30'
14'
Желтая карточка
Л. Сане
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-3-3-1
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
88
Караташ
34
Торрейра
23
Боэ
7
Актюркоглу
10
Заа
11
Тете
9
Икарди
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
3
Мазрауи
3
Мин-Джэ
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
88
Караташ
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
88
Караташ
23
Айхан
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Айхан
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Заа
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Заа
11
Тете
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Тете
3
Мазрауи
70
Сарр
70
Сарр
3
Мазрауи
9
Кейн
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Кейн
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
Остались в запасе
Галатасарай
Бавария
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Галатасарай - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
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