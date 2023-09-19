Введите ваш ник на сайте

Фейеноорд - Селтик

19.09.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур Фейеноорд - Селтик
...
Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.62
Х
4.2
П2
5.1
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
  • Читайте нас: 