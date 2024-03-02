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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Оцелул
Херманнштадт - Оцелул: обзор матча 02 марта 2024
Херманнштадт
02.03.2024, суббота, 18:00
Румыния. Лига I, 29 тур
4 : 1
Завершен
Оцелул
26'
И. Стоица
44'
D. Paraschiv (П)
49'
И. Стоица
86'
C. Neguț
12'
С. Телеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Оцелул
Желтая карточка
F. Bejan
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
C. Neguț
Пас отдал
A. Daniel Jipa
86'
Желтая карточка
R. Fonseca
84'
83'
Желтая карточка
D. Zivulic
82'
Желтая карточка
G. Cirjan
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
80'
Замена
I. Biceanu
️️️️
А. Мургиа
80'
Желтая карточка
А. Мургиа
79'
78'
Замена
G. Cirjan
️️️️
Ф. Масьел
Замена
A. Oroian
️️️️
S. Balaure
70'
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
И. Стоица
70'
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
70'
62'
Замена
А. Рушевич
️️️️
A. Pop
56'
Замена
A. Rus
️️️️
R. Tanasa
56'
Замена
D. Zivulic
️️️️
Ж. Ламейра
55'
Замена
A. Mallé
️️️️
M. Silva
ГОЛ! 3:1!
И. Стоица
Пас отдал
Г. Янку
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Paraschiv
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Стоица
Пас отдал
А. Мургиа
26'
25'
Желтая карточка
J. Cissé
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Телеш
Пас отдал
Ю. Чизотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Оцелул
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
92
D. Zivulic
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
19
Aly Mallé
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
3-2-4
34
31
Опруц
5
16
Бутян
96
5
27
30
10
Янку
10
Стоица
3-1-3-4
26
16
28
16
Ламейра
31
Чизотти
23
Телеш
71
67
Масьел
2
94
99
96
51
51
96
11
Мургиа
29
29
11
Мургиа
10
Стоица
98
98
10
Стоица
30
99
99
30
10
Янку
10
10
10
Янку
16
Ламейра
92
92
16
Ламейра
71
14
14
71
28
19
19
28
99
11
Рушевич
11
Рушевич
99
Остались в запасе
Херманнштадт
Оцелул
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Херманнштадт - Оцелул
3
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
13
Офсайды
4
1
Количество передач
266
400
Сейвы
0
3
Точность передач %
63
71
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
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Херманнштадт
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