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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - ФКСБ
Университатя Клуж - ФКСБ: обзор матча 19 февраля 2024
Университатя Клуж
19.02.2024, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 26 тур
0 : 0
Завершен
ФКСБ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - ФКСБ
Замена
M. Fossati
️️️️
О. Бик
86'
76'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
Замена
В. Джордже
️️️️
Д. Нистор
76'
75'
Желтая карточка
L. Phelipe
Замена
K. Doukoure
️️️️
G. Simion
59'
Желтая карточка
Л. Масоэро
55'
46'
Замена
N. Antwi
️️️️
В. Крецу
46'
Замена
L. Phelipe
️️️️
Б. Альхассан
42'
Желтая карточка
О. Попеску
28'
Желтая карточка
В. Крецу
Желтая карточка
F. Anselmo
20'
Пенальти не реализован!
Д. Нистор
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
11
Роджер
АП
98
Gabriel Simion
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
30
Federico Anselmo
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
23
Andrei Pandele
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
2-2-1-5
33
5
Масоэро
2
Талиссон
10
Нистор
23
11
Роджер
29
Попа
94
Бик
30
27
Кипчиу
98
2-2-4-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
42
Альхассан
28
Олару
23
Попеску
2
Крецу
30
Попеску
17
Коман
98
17
17
98
10
Нистор
11
Джордже
11
Джордже
10
Нистор
94
Бик
21
21
94
Бик
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
2
Крецу
2
2
2
Крецу
42
Альхассан
70
70
42
Альхассан
Остались в запасе
Университатя Клуж
ФКСБ
23
Пламен Илиев
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Университатя Клуж - ФКСБ
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
13
Офсайды
3
4
Количество передач
370
492
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
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Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
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Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
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