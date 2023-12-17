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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - ЧФР Клуж
Сепси - ЧФР Клуж: обзор матча 17 декабря 2023
Сепси
17.12.2023, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 20 тур
2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
70'
Ш. Каллаку
85'
В. Дамашкан
32'
П. Тахцидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - ЧФР Клуж
Замена
M. Bălașa
️️️️
C. Matei
90'
+1
90'
+1
Замена
R. Filip
️️️️
Z. Morgan
Желтая карточка
В. Дамашкан
86'
ГОЛ! 2:1!
В. Дамашкан
Пас отдал
C. Matei
85'
83'
Желтая карточка
А. Фика
82'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Д. Бирлигеа
ГОЛ! 1:1!
Ш. Каллаку
70'
68'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Д. Авуну
68'
Замена
А. Фика
️️️️
Ф. Отеле
Замена
Ф. Стефан
️️️️
B. Ninaj
62'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. Варга
62'
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
62'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
I. Gheorghe
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
П. Тахцидис
Пас отдал
Д. Авуну
Желтая карточка
I. Gheorghe
30'
Желтая карточка
А. Кечкеш
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
16
Павол Шафранко
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Дюрель Авуну
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
18
Isaac Nortey
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
2-1-2-1-5
5
Кечкеш
13
Чоботарию
6
Паун
25
10
11
Стефанеску
33
17
Варга
8
82
16
Шафранко
2-1-2-2-3
90
Сава
3
45
Камора
40
Квек
29
Авуну
77
Тахцидис
11
Бирлигеа
7
Красники
41
27
7
Отеле
82
96
Стефан
96
Стефан
82
8
59
Каллаку
59
Каллаку
8
17
Варга
31
Дамашкан
31
Дамашкан
17
Варга
10
44
44
10
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
29
Авуну
10
Деяк
10
Деяк
29
Авуну
7
Отеле
8
Фика
8
Фика
7
Отеле
3
8
8
3
11
Бирлигеа
7
Юричич
7
Юричич
11
Бирлигеа
Остались в запасе
Сепси
ЧФР Клуж
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
88
Luca Mihai
ЦП
18
Isaac Nortey
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
88
Luca Mihai
ЦП
18
Isaac Nortey
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сепси - ЧФР Клуж
3
1
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
6
Офсайды
0
3
Количество передач
211
172
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
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