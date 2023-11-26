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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Университатя
Оцелул - Университатя: обзор матча 26 ноября 2023
Оцелул
26.11.2023, воскресенье, 18:30
Румыния. Лига I, 17 тур
1 : 3
Завершен
Университатя
20'
A. Pop (П)
53'
А. Митрица
80'
А. Митрица
83'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Университатя
84'
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
84'
Замена
Я. Куртич
️️️️
A. Mateiu
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Митрица
Пас отдал
А. Крету
Желтая карточка
K. Fatai
82'
Желтая карточка
Д. Ловрич
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Митрица
Пас отдал
Н. Банку
72'
Замена
А. Рогулич
️️️️
А. Иван
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
69'
Замена
A. Lopez
️️️️
V. Jardan
69'
Желтая карточка
D. Zivulic
62'
Замена
M. Adascalitei
️️️️
M. Zhelev
62'
Замена
K. Fatai
️️️️
Ф. Масьел
58'
Замена
I. Neagu
️️️️
С. Телеш
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрица
34'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Pop
20'
19'
Желтая карточка
В. Скрециу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
22
V. Jardan
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
3-3-1-3
1
28
25
Ловрич
26
22
92
23
Телеш
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
3-3-4
21
Попеску
6
Скрециу
34
Силва
11
Банку
28
Митрица
16
Кэпэцынэ
4
Крету
8
37
9
Иван
7
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
2
26
26
2
23
Телеш
8
8
23
Телеш
67
Масьел
90
90
67
Масьел
9
Иван
44
Рогулич
44
Рогулич
9
Иван
8
27
Куртич
27
Куртич
8
37
10
Байарам
10
Байарам
37
7
9
Маркович
9
Маркович
7
Остались в запасе
Оцелул
Университатя
32
Relu Marian Stoian
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
15
Francois Yabre
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Оцелул - Университатя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
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ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
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1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
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Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
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