Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - ЧФР Клуж
Политехника Яссы - ЧФР Клуж: обзор матча 11 ноября 2023
Политехника Яссы
11.11.2023, суббота, 19:45
Румыния. Лига I, 16 тур
3 : 3
Завершен
ЧФР Клуж
11'
S. Harrison
22'
M. Katanec
62'
S. Harrison
27'
Д. Авуну
38'
А. Айети
44'
Ф. Отеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - ЧФР Клуж
Замена
F. Ilie
️️️️
S. Harrison
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Л. Юричич
Желтая карточка
S. Lung Jr.
90'
85'
Замена
А. Фика
️️️️
Д. Авуну
84'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Л. Квек
Замена
R. Ion
️️️️
L. Phelipe
82'
80'
Замена
M. Cristian Ilie
️️️️
А. Айети
74'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Д. Бирлигеа
68'
Желтая карточка
Л. Квек
ГОЛ! 3:3!
S. Harrison
Пас отдал
R. Sebastian Ispas
62'
Замена
A. Roman
️️️️
A. Ciobanu
56'
Замена
C. Jatobá
️️️️
М. Бордеяну
46'
Замена
Ș. Stefanovici
️️️️
А. Георгицэ
46'
44'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Отеле
Пас отдал
К. Мухар
38'
ГОЛ! 2:2!
А. Айети
Пас отдал
A. Krešić
Желтая карточка
М. Бордеяну
35'
30'
Желтая карточка
Ф. Отеле
27'
ГОЛ! 2:1!
Д. Авуну
ГОЛ! 2:0!
M. Katanec
Пас отдал
L. Phelipe
22'
ГОЛ! 1:0!
S. Harrison
Пас отдал
R. Sebastian Ispas
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
(К)
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
(К)
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Филип Отеле
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
5
Claudiu Belu
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
4-2-4
1
2
32
27
3
37
Бордеяну
22
23
70
77
Георгицэ
17
2-1-4-1-2
90
Сава
15
Айети
3
40
Квек
19
Могос
77
Тахцидис
29
Авуну
73
Мухар
11
Бирлигеа
41
7
Отеле
23
18
18
23
77
Георгицэ
20
20
77
Георгицэ
17
8
8
17
37
Бордеяну
88
88
37
Бордеяну
70
23
23
70
40
Квек
10
Деяк
10
Деяк
40
Квек
29
Авуну
8
Фика
8
Фика
29
Авуну
15
Айети
27
27
15
Айети
11
Бирлигеа
7
Юричич
7
Юричич
11
Бирлигеа
Остались в запасе
Политехника Яссы
ЧФР Клуж
1
Ionuţ Ailenei
ВР
5
Claudiu Belu
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
5
Claudiu Belu
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Политехника Яссы - ЧФР Клуж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
Новости команд
Все
Политехника Яссы
ЧФР Клуж
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+