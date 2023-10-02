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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Университатя Клуж
ФКСБ - Университатя Клуж: обзор матча 02 октября 2023
ФКСБ
02.10.2023, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 11 тур
2 : 2
Завершен
Университатя Клуж
8'
Д. Дава
39'
А. Шут
26'
Д. Нистор
88'
Б. Митря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Университатя Клуж
90'
+8
Желтая карточка
П. Илиев
Желтая карточка
Ф. Коман
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:2!
Б. Митря
81'
Замена
I. Filip
️️️️
K. Doukoure
78'
Желтая карточка
Л. Масоэро
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
72'
Желтая карточка
Р. Радунович
69'
60'
Замена
Д. Попа
️️️️
D. Popadiuc
60'
Замена
В. Джордже
️️️️
А. Петелеу
Замена
М. Ликсандру
️️️️
Д. Дава
46'
Замена
Д. Джокович
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
A. Compagno
️️️️
О. Попеску
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Вэтэжелу
Желтая карточка
О. Попеску
45'
+1
Желтая карточка
А. Балутэ
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Шут
39'
38'
Желтая карточка
А. Петелеу
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нистор
Пас отдал
А. Кипчиу
ГОЛ! 1:0!
Д. Дава
Пас отдал
С. Нгезана
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
96
Andrea Compagno
ЦФ
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
2
Пантя
15
Шут
23
Попеску
28
Олару
22
Балутэ
30
Попеску
17
Коман
3-3-4
33
3
Митря
5
Масоэро
71
Петелеу
59
17
10
Нистор
5
Вэтэжелу
94
Бик
27
Кипчиу
11
5
Дава
8
Ликсандру
8
Ликсандру
5
Дава
23
Попеску
88
Джокович
88
Джокович
23
Попеску
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
30
Попеску
96
96
30
Попеску
17
16
16
17
71
Петелеу
11
Джордже
11
Джордже
71
Петелеу
59
29
Попа
29
Попа
59
Остались в запасе
ФКСБ
Университатя Клуж
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча ФКСБ - Университатя Клуж
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
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