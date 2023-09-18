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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Петролул
ЧФР Клуж - Петролул: обзор матча 18 сентября 2023
ЧФР Клуж
18.09.2023, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 9 тур
1 : 0
Завершен
Петролул
12'
Д. Авуну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Петролул
90'
+2
Желтая карточка
Z. Mitrov
Замена
Z. Morgan
️️️️
Д. Авуну
90'
+2
86'
Желтая карточка
Б. Мейерс
85'
Желтая карточка
J.
Желтая карточка
Д. Авуну
85'
Желтая карточка
К. Мухар
83'
79'
Замена
L. Dumitriu
️️️️
T. Seto
76'
Замена
Z. Mitrov
️️️️
А. Муси
76'
Замена
J.
️️️️
С. Ханка
76'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
P. Justiniano
Желтая карточка
Ч. Деяк
62'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Д. Бирлигеа
59'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Ф. Отеле
59'
Желтая карточка
Ф. Отеле
53'
46'
Замена
М. Роман
️️️️
G. Grozav
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Л. Квек
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Авуну
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Дюрель Авуну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
41
Anton Krešić
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
3
Valentin Țicu
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Петролул
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
6
Jefferson
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
2-1-4-1-2
90
Сава
15
Айети
45
Камора
40
Квек
29
Авуну
73
Мухар
77
Тахцидис
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Отеле
41
3-2-3-1-1
38
Зима
29
30
3
4
2
Мейерс
7
Жаир
25
20
Ханка
7
Муси
7
29
Авуну
3
3
29
Авуну
40
Квек
10
Деяк
10
Деяк
40
Квек
7
Отеле
7
Юричич
7
Юричич
7
Отеле
11
Бирлигеа
7
Бетанкор
7
Бетанкор
11
Бирлигеа
29
82
82
29
25
44
44
25
20
Ханка
6
6
20
Ханка
7
Муси
11
11
7
Муси
7
7
Роман
7
Роман
7
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Петролул
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
Главный тренер
Дан Петреску
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча ЧФР Клуж - Петролул
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
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