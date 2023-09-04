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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Херманнштадт
Ботошани - Херманнштадт: обзор матча 04 сентября 2023
Ботошани
04.09.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 2
Завершен
Херманнштадт
22'
J. Drolé
53'
D. Gabriel
29'
D. Paraschiv
45+11'
D. Paraschiv
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Херманнштадт
90'
+2
Вторая желтая
S. Mino
Желтая карточка
C. Zabou
86'
82'
Замена
А. Мургиа
️️️️
Б. Альхассан
82'
Замена
C. Bărbuț
️️️️
S. Balaure
Замена
M. Cioiu
️️️️
В. Пинсон
79'
74'
Замена
P. Medina
️️️️
A. Oroian
Красная карточка
J. Drolé
68'
67'
Замена
D. Iancu
️️️️
A. Daniel Jipa
67'
Замена
R. Fonseca
️️️️
Г. Янку
66'
Желтая карточка
S. Mino
Замена
I. Carausu
️️️️
D. Gabriel
61'
ГОЛ! 2:2!
D. Gabriel
53'
45'
+11
ГОЛ! 1:2!
D. Paraschiv
Пас отдал
A. Oroian
Желтая карточка
Э. Флореску
45'
+10
29'
ГОЛ! 1:1!
D. Paraschiv
Пас отдал
S. Balaure
ГОЛ! 1:0!
J. Drolé
22'
Замена
A. Friday
️️️️
Г. Мутомбо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
33
D. Gabriel
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
12
Adams Friday
ЦП
70
George Gligor
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
1-2-1-5
3
Мутомбо
33
6
93
Пинсон
30
32
40
23
Флореску
9
3-4-3
34
16
Бутян
4
51
5
42
Альхассан
96
98
10
Янку
30
27
3
Мутомбо
12
12
3
Мутомбо
42
Альхассан
11
Мургиа
11
Мургиа
42
Альхассан
98
17
17
98
51
15
15
51
96
23
23
96
10
Янку
99
99
10
Янку
Остались в запасе
Ботошани
Херманнштадт
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
70
George Gligor
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
70
George Gligor
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Ботошани - Херманнштадт
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
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2018.01.18 18:51
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