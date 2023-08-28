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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - ФКСБ
УТА Арад - ФКСБ: обзор матча 28 августа 2023
УТА Арад
28.08.2023, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 1
Завершен
ФКСБ
18'
A. Fabry (П)
61'
Г. Купер
4'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - ФКСБ
Желтая карточка
D. Constantin Dumitrascu
90'
+6
Замена
Ф. Хольст
️️️️
A. Fabry
90'
+2
Замена
C. Mihai
️️️️
R. Pop
90'
+2
Желтая карточка
А. Абид
86'
Желтая карточка
F. Iacob
85'
83'
Вторая желтая
Ф. Коман
Замена
D. Constantin Dumitrascu
️️️️
A. Stahl
80'
Замена
К. Карп
️️️️
M. Freitas
80'
78'
Замена
В. Крецу
️️️️
Д. Джокович
78'
Замена
С. Нгезана
️️️️
В. Кирикеш
Желтая карточка
M. Stolnik
76'
75'
Желтая карточка
Ф. Коман
70'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
A. Compagno
Желтая карточка
M. Freitas
67'
Замена
A. Vucenovic
️️️️
Г. Купер
65'
63'
Желтая карточка
A. Compagno
ГОЛ! 2:1!
Г. Купер
61'
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Микулеску
45'
+4
Вторая желтая
А. Пантя
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Fabry
18'
17'
Желтая карточка
А. Пантя
Желтая карточка
A. Stahl
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коман
Пас отдал
Д. Олару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
5
Ивайло Марков
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
28
Дариус Олару
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
21
Cristian Mihai
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
17
Aleksandar Vucenovic
ЦФ
ФКСБ
15
George Gogescu
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
4-1-5
3
Абид
5
5
Марков
2
14
22
77
90
Купер
27
93
4-3-1-2
32
Тарновану
2
Пантя
21
Кирикеш
33
Радунович
5
Дава
28
Олару
23
Попеску
88
Джокович
11
Микулеску
17
Коман
96
77
80
80
77
22
23
Хольст
23
Хольст
22
14
55
Карп
55
Карп
14
55
21
21
55
90
Купер
17
17
90
Купер
21
Кирикеш
30
Нгезана
30
Нгезана
21
Кирикеш
88
Джокович
2
Крецу
2
Крецу
88
Джокович
96
20
Радаславеску
20
Радаславеску
96
11
Микулеску
30
Попеску
30
Попеску
11
Микулеску
Остались в запасе
УТА Арад
ФКСБ
25
Данил Кучер
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
15
George Gogescu
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Остались в запасе
15
George Gogescu
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча УТА Арад - ФКСБ
6
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
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1 : 2
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