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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - АПОЭЛ
АЕЛ - АПОЭЛ: обзор матча 11 февраля 2024
АЕЛ
11.02.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
54'
П. Филипович
27'
И. Чебаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - АПОЭЛ
Замена
G. Marsh
️️️️
В. Папафотис
85'
Замена
️️️️
Г. Минчев
85'
Замена
S. Berahino
️️️️
F. Kah
85'
81'
Замена
Я. Сациас
️️️️
И. Чебаке
75'
Замена
А. Донис
️️️️
Л. Вильяфаньес
75'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Маркиньос
75'
Замена
S. Mehri
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
С. Срнич
️️️️
А. Макрис
71'
69'
Замена
К. Сарфо
️️️️
П. Поликарпу
Желтая карточка
Р. Цука
60'
ГОЛ! 1:1!
П. Филипович
54'
Желтая карточка
L. de Lucas
31'
31'
Желтая карточка
Р. Петрович
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Чебаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
77
Fabrice Kah
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
8
Andreas Neofytou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
4-2-4
99
Анестис
3
66
3
25
Цука
5
Филипович
10
Папафотис
77
34
Медоевич
9
Минчев
33
Макрис
3-2-2-1-2
27
Белец
29
Чебаке
6
Жефте
16
Сушич
35
Поликарпу
3
Петрович
8
Далсью
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
10
Папафотис
15
15
10
Папафотис
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
77
9
9
77
33
Макрис
55
Срнич
55
Срнич
33
Макрис
29
Чебаке
18
Сациас
18
Сациас
29
Чебаке
77
Ндонгала
27
27
77
Ндонгала
35
Поликарпу
44
Сарфо
44
Сарфо
35
Поликарпу
19
Вильяфаньес
22
Донис
22
Донис
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
9
Эдуарду
9
Эдуарду
10
Маркиньос
Остались в запасе
АЕЛ
АПОЭЛ
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
8
Andreas Neofytou
ЦП
5
Hugo Basto
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
8
Andreas Neofytou
ЦП
5
Hugo Basto
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АЕЛ - АПОЭЛ
2
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
9
10
Сейвы
6
3
Удары мимо ворот
2
7
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
50 из 10700 зрителей (0%)
Новости команд
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