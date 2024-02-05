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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - АЕК
АПОЭЛ - АЕК: обзор матча 05 февраля 2024
АПОЭЛ
05.02.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
2 : 2
Завершен
АЕК
4'
Г. Ледеш (АГ)
82'
Р. Петрович
76'
И. Тричковски
87'
Ф. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - АЕК
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Санчес
84'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Роберж
ГОЛ! 2:1!
Р. Петрович
82'
Замена
Я. Сациас
️️️️
И. Чебаке
80'
Замена
Жефте
️️️️
М. Сушич
80'
Желтая карточка
И. Чебаке
76'
76'
ГОЛ! 1:1!
И. Тричковски
Замена
S. Mehri
️️️️
Л. Вильяфаньес
74'
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
74'
72'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Ф. Соль
66'
Желтая карточка
Ф. Санчес
59'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
A. Dionkou
59'
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
46'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
П. Понс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Ледеш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
6
Жефте
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
16
Сушич
3
Двали
29
Чебаке
3
Петрович
8
Далсью
70
Костадинов
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
3-2-2-1-2
12
Пирич
27
Роберж
20
14
Гарсия
7
Ледеш
8
Понс
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
15
Миличевич
16
Сушич
6
Жефте
6
Жефте
16
Сушич
29
Чебаке
18
Сациас
18
Сациас
29
Чебаке
19
Вильяфаньес
27
27
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
11
Фараж
11
11
11
Фараж
20
28
Санчес
28
Санчес
20
8
Понс
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
8
Понс
9
Соль
10
Тричковски
10
Тричковски
9
Соль
27
Роберж
21
Лопеш
21
Лопеш
27
Роберж
Остались в запасе
АПОЭЛ
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АПОЭЛ - АЕК
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Сейвы
4
3
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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