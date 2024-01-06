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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Анортосис
АПОЭЛ - Анортосис: обзор матча 06 января 2024
АПОЭЛ
06.01.2024, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
1 : 0
Завершен
Анортосис
90'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Анортосис
90'
+8
Замена
D. Paroutis
️️️️
O. Thioune
90'
+7
Желтая карточка
П. Корреа
Замена
П. Поликарпу
️️️️
Г. Квилитая
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
T.
90'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Л. Вильяфаньес
87'
85'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
Э. Феррейра
83'
Вторая желтая
С. Техера
Замена
T.
️️️️
Д. Ндонгала
81'
Замена
Жефте
️️️️
М. Сушич
81'
Желтая карточка
Г. Квилитая
72'
72'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
С. Гассама
65'
Желтая карточка
А. Коррейя
58'
Желтая карточка
С. Техера
46'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
М. Уорис
Замена
А. Донис
️️️️
К. Сарфо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
9
S. Castel
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
АПОЭЛ
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
3
Двали
16
Сушич
29
Чебаке
3
Петрович
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
4-1-5
1
Арболеда
22
Ваге
7
Коррейя
44
Корреа
5
8
Техера
9
12
20
Уорис
90
Гассама
7
Феррейра
16
Сушич
6
Жефте
6
Жефте
16
Сушич
9
Квилитая
35
Поликарпу
35
Поликарпу
9
Квилитая
19
Вильяфаньес
7
Эфрем
7
Эфрем
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
22
Донис
22
Донис
44
Сарфо
77
Ндонгала
7
7
77
Ндонгала
12
17
17
12
90
Гассама
77
77
90
Гассама
7
Феррейра
88
Хрисостому
88
Хрисостому
7
Феррейра
20
Уорис
10
Герреро
10
Герреро
20
Уорис
Остались в запасе
АПОЭЛ
Анортосис
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АПОЭЛ - Анортосис
1
1
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
23
23
Офсайды
1
1
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
1
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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