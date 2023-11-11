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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - АЕЛ
АПОЭЛ - АЕЛ: обзор матча 11 ноября 2023
АПОЭЛ
11.11.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
1 : 0
Завершен
АЕЛ
39'
Жефте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - АЕЛ
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
88'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
86'
80'
Замена
F. Kah
️️️️
Х. Мендоса
Замена
А. Донис
️️️️
Д. Ндонгала
70'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Г. Костадинов
70'
66'
Желтая карточка
Х. Мендоса
65'
Замена
Д. Морси
️️️️
А. Макрис
Желтая карточка
Д. Ндонгала
62'
Замена
A. Karamanolis
️️️️
Р. Петрович
59'
46'
Замена
С. Срнич
️️️️
Ф. Черных
46'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
D. da Silva
ГОЛ! 1:0!
Жефте
39'
37'
Желтая карточка
С. Медоевич
16'
Желтая карточка
Ф. Черных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
АЕЛ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
15
George Marsh
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
15
Креспо
6
Жефте
29
Чебаке
3
Петрович
70
Костадинов
8
Далсью
44
Сарфо
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Квилитая
3-2-1-5
91
66
2
5
Филипович
10
Папафотис
10
Мендоса
34
Медоевич
11
Черных
22
33
Макрис
5
3
Петрович
47
47
3
Петрович
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
70
Костадинов
18
Сациас
18
Сациас
70
Костадинов
77
Ндонгала
22
Донис
22
Донис
77
Ндонгала
66
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
66
33
Макрис
25
Морси
25
Морси
33
Макрис
11
Черных
55
Срнич
55
Срнич
11
Черных
10
Мендоса
77
77
10
Мендоса
Остались в запасе
АПОЭЛ
АЕЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
15
George Marsh
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Остались в запасе
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
15
George Marsh
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АПОЭЛ - АЕЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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