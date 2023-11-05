Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - АПОЭЛ
АЕК - АПОЭЛ: обзор матча 05 ноября 2023
АЕК
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
0 : 3
Завершен
АПОЭЛ
27'
И. Чебаке
48'
Маркиньос
62'
А. Гарсия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - АПОЭЛ
90'
+2
Желтая карточка
S. Vrontis
Замена
S.
️️️️
Ф. Тонгия
83'
Замена
Г. Ледеш
️️️️
М. Димерс
83'
82'
Замена
S. Vrontis
️️️️
Далсью
78'
Замена
А. Донис
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Каптум
70'
67'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Л. Вильяфаньес
67'
Замена
T.
️️️️
Маркиньос
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Гарсия
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
И. Фараж
57'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Ф. Санчес
57'
48'
ГОЛ! 0:2!
Маркиньос
Желтая карточка
A. Dionkou
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Чебаке
Желтая карточка
И. Фараж
26'
23'
Желтая карточка
Маркиньос
19'
Желтая карточка
Р. Петрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Пирич
4
Томович
20
27
Роберж
28
Санчес
8
Понс
10
Димерс
6
Каптум
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
3-1-3-1-2
27
Белец
29
Чебаке
6
Жефте
15
Креспо
3
Петрович
8
Далсью
19
Вильяфаньес
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
10
Тонгия
11
11
10
Тонгия
28
Санчес
14
Гарсия
14
Гарсия
28
Санчес
10
Димерс
7
Ледеш
7
Ледеш
10
Димерс
11
Фараж
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
11
Фараж
6
Каптум
21
Лопеш
21
Лопеш
6
Каптум
19
Вильяфаньес
18
Сациас
18
Сациас
19
Вильяфаньес
8
Далсью
6
6
8
Далсью
77
Ндонгала
22
Донис
22
Донис
77
Ндонгала
10
Маркиньос
7
7
10
Маркиньос
Остались в запасе
АЕК
АПОЭЛ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АЕК - АПОЭЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
АЕК-Арена
Новости команд
Все
АЕК
АПОЭЛ
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+